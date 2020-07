Morricone: cordoglio a Fermo, di cui era cittadino onorario

(ANSA) - FERMO, 06 LUG - Cordoglio a Fermo per la morte di Ennio Morricone, cui fu conferita alla fine degli anni '80 la cittadinanza onoraria nel corso di un'edizione del Premio Plauso. "Una grande perdita per il mondo della cultura italiana e internazionale - dicono il sindaco Paolo Calcinaro e l'assessore alla Cultura Francesco Trasatti -, la città di Fermo era legata al compositore premio Oscar avendogli conferito la prima cittadinanza onoraria della sua carriera, cui hanno fatto seguito altre città italiane. Il legame del maestro Morricone con Fermo era speciale, sia per il fatto che il suo manager, editore e amico fraterno è stato un fermano, Enrico De Melis, scomparso nel 2009 e anche per la sua amicizia con la famiglia Cisbani. Un grave dolore per tutti. Resteranno le sue opere immortali e per Fermo il fatto che un grande artista come lui sia stato nostro cittadino onorario". (ANSA).