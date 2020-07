Enrico Ruggeri condurrà Musicultura 28 e 29 agosto

(ANSA) - MACERATA, 06 LUG - Enrico Ruggeri condurrà le serate finali di Musicultura 2020, il Festival della canzone popolare e d'autore italiana, in programma venerdì 28 e sabato 29 agosto 2020 all'Arena Sferisterio di Macerata. È la seconda volta che il cantautore sale sul palco della manifestazione in questa veste. Il festival sarà seguito e trasmesso da Rai Radio 1, la radio ufficiale di Musicultura. Tra i partner figura da quest'anno anche Rai Isoradio. Tra i primi big che saranno ospiti delle due serate, in cui si sceglie il vincitore assoluto della rassegna (tra otto artisti emetgenti) Asaf Avidan, Tosca, Francesco Bianconi, Salvador Sobral, vincitore dell'Eurovision Song Contest 2017, BandaKadabra. Il festival vivrà anche, dal 24 al 29 agosto, in piazze e cortili del centro storico di Macerata con la Controra, incontri culturali, recital e spettacoli ad ingresso libero, con Flavia Mastrella e Antonio Rezza, Walter Veltroni, Giovanna Cristina Vivinetto. (ANSA).