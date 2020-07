Sindaci sisma, pronti restituire fasce

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 05 LUG - "Siamo pronti a restituire le fasce tricolori al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, se il pacchetto di misure per le zone terremotate non verrà reinserito nel dl 'Rilancio', dopo che è stato bocciato dalla Commissione bilancio della Camera": a dirlo all'ANSA è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, che spiega di parlare anche a nome di Sandro Sborgia e Mauro Falcucci, sindaci di Camerino e Castelsantangelo sul Nera.

Si sono ritrovati, assieme all'assessore regionale delle Marche Angelo Sciapichetti, sul Pian Perduto per celebrare la festa della Madonna della Cona, in cui si ricorda la pace sancita nel 1522 tra le popolazioni di Castelluccio e Villa di Gualdo, frazione di Castelsantangelo.

"A questo punto non siamo più disposti ad andare avanti in queste condizioni - hanno aggiunto Alemanno, Sborgia e Falcucci -, intanto vogliamo conoscere immediatamente gli atti della Commissione e comprendere perché il pacchetto di misure sia stato estromesso dal decreto Rilancio. Ma vogliamo anche sapere chi tra i membri della Commissione ha dato parere negativo alle misure richieste". (ANSA).