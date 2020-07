Legnini,presto soluzione scuola S.Ginesio

(ANSA) - SAN GINESIO (MACERATA), 04 LUG - "In pochi giorni saremo in grado di trovare una soluzione per la nuova scuola di San Ginesio". Lo ha detto il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini, al termine della sua ennesima visita ai territori marchigiani colpiti dal terremoto del 2016. La costruzione del nuovo complesso scolastico è stata bloccata a causa di vincoli della Soprintendenza al paesaggio esistenti su quell'area. Una situazione di stallo che perdura da tempo e che "adesso dobbiamo trovare il modo di superare, al momento stiamo valutando alcune ipotesi di concerto con l'amministrazione comunale e la Regione", ha aggiunto Legnini.

La soluzione che al momento sembrerebbe più semplice è quella di realizzare la struttura su un altro terreno. Il commissario, oltre a far tappa a San Ginesio, si è recato anche ad Amandola, Caldarola, Urbisaglia e Macerata. (ANSA).