Incidenti stradali, scontro 2 auto, sei feriti

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 04 LUG - Sei persone sono rimaste ferite, tre in modo grave, in un incidente stradale che ha coinvolto due auto lungo la Sp 360 a Serra de' Conti all'altezza del bivio con via Brodolini, intorno all'1:30. E' in condizioni critiche il conducente 74enne di uno dei due mezzi che procedeva in direzione Sassoferrato, trasportato in emergenza all'ospedale regionale a Torrette di Ancona. Gravi anche la moglie 68enne che viaggiava con lui e un 20enne alla guida dell'altra automobile, ricoverato a Senigallia. Feriti lievi i tre coetanei del ragazzo. Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale intervenuta assieme a 118 e vigili del fuoco, la Polo con i giovani a bordo avrebbe percorso velocemente la curva per immettersi sulla strada provinciale, invadendo la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva la Panda con a bordo la coppia. (ANSA).