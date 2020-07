Svuota cassetta elemosine e minaccia parroco

(ANSA) - MONTEFANO (MACERATA), 03 LUG - Ruba le offerte dalla cassetta delle elemosine e minaccia il parroco, che lo aveva sorpreso, di picchiarlo se avesse dato l'allarme. Il sacerdote però non si è lasciato intimorire e si rivolto ai carabinieri, per de4uniciare l'acacduto. I militari della Stazione di Montefano hanno analizzato i filmati della videosorveglianza e hanno rintracciato il responsabile, un 41enne pregiudicato di origini campane. L'uomo è risultato anche destinatario di divieto di ritorno nel Comune di Montefano.

Al termine delle indagini è stato denunciato a piede libero per furto e violazione del divieto di ritorno. (ANSA).