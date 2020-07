Coronavirus, nessun decesso, i ricoverati scendono a 6

(ANSA) - ANCONA, 03 LUG - Ancora un giorno a zero decessi correlati al coronavirus nelle Marche, dove i ricoverati scendono a 6: due nell'ospedale di Fermo, quattro in quello di Macerata, tutti in reparti non intensivi. Ci sono poi 7 persone ospitate in strutture territoriali (la Rsa di Campofilone). I dimessi/guariti sono 5.575, i positivi in isolamento domiciliare sono 221. Ci sono poi 472 persone (tra cui 20 operatori sanitari) in quarantena per contatti con i contagiati. (ANSA).