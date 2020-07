Mostra omaggio a medico eroe Urbani, foto Franco Cecchini

E' dedicata a Carlo Urbani, medico eroe di Castelplanio (Ancona) ucciso dalla Sars nel 2003 a Bangkok, la mostra fotografica "La dimensione dell'azzurro" di Franco Cecchini, in programma dal 4 al 19 luglio a Palazzo Bisaccioni di Jesi; un'esposizione che doveva essere inaugurata a marzo per il 13/o anniversario della morte. Tra gli scatti, oltre a quelli dell'autore, ce ne saranno tre di Urbani, che ne testimoniano la "dimensione dell'azzurro", lo sguardo sensibile, l'appassionata ricerca, gli sconfinati orizzonti.

"In questo progetto - spiega Cecchini - l'azzurro non è solo un colore. In ogni foto, oltre alla realtà fotografata, c'è anche l'oltre, l'altrove... Fino all'indefinito, all'infinito".

In catalogo, i contributi critici di Fabio Ciceroni, Gabriella Lalia e Riccardo Picciafuoco, nella sala espositiva con le foto è un video realizzato da Alessio Pacci. La mostra, ad ingresso libero, è promossa dall'Associazione Italiana Carlo Urbani a cui andrà il ricavato della vendita dei cataloghi per una borsa di studio. (ANSA).