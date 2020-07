Coronavirus: Marche, tre positivi su 846 nuove diagnosi

Sono tre i casi di contagio al coronavirus nelle ultime 24ore nelle Marche su 846 tamponi esaminati nel percorso nuove diagnosi: uno in provincia di Pesaro Urbino, uno ad Ancona e il terzo in provincia di Macerata. Lo fa sapere il Gores. Complessivamente nell'ultima giornata sono stati analizzati 1.343 campioni tra i quali, oltre alle nuove diagnosi, ce ne sono 497 del percorso guariti. Nessun tampone invece eseguito per il 'cluster' Hotel House nell'ultima giornata. Per quanto riguarda le nuove diagnosi il bilancio da inizio emergenza è di 6.777 contagi su 83.822 tamponi. (ANSA).