Coronavirus: Marche, ricoveri restano 8,230 positivi in casa

(ANSA) - ANCONA, 02 LUG - Restano otto le persone ricoverate per coronavirus nelle Marche: sei a Macerata e due a Fermo in reparti non intensivi. Lo comunica il Gores per l'aggiornamento delle ultime 24ore: liberi dal covid dunque terapie intensive, semi-intensive e aree post acuti. Invariato a sette il numero di persone ospitate in strutture territoriali.

Continuano ad aumentare i guariti (da 5.551 a 5.564) e a calare i positivi in isolamento domiciliare (da 240 a 230). In 490 sono isolati in casa per contatti con positivi (90 con sintomi) tra cui 19 operatori sanitari. (ANSA).