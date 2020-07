Coronavirus: Marche, decessi Covid da 991 a 987

Passa da 991 a 987 il bilancio dei decessi classificabili come correlati al coronavirus: quattro casi sono stati infatti riconsiderati come non Covid-19 e nelle ultime 24ore non sono state registrate vittime.

Lo comunica il Gores. Il quadro dei ricoveri legato all'emergenza è rimasto invariato nelle ultime 24ore: otto in tutto in reparti non intensivi (due a Fermo e sei a Macerata); nessun paziente in terapia intensiva, semi-intensiva e area post acuti. Sette persone sono ospitate in strutture territoriali.

Prosegue il buon trend per i positivi in isolamento domiciliare (da 258 a 240) e per i guariti (da 5.528 a 5.551). Le persone isolate in casa per contatti con contagiati sono ancora 467 (98 con sintomi) tra le quali 24 operatori sanitari.