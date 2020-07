Aida, Barbiere e Traviata per 100 anni Sferisterio nel 2021

(ANSA) - MACERATA, 01 LUG - Macerata Opera Festival festeggia il centenario nel 2021 riproponendo Aida di Verdi, che il 27 luglio 1921 aveva aperto alla musica per volontà del conte Pier Alberto Conti l'Arena Sferisterio, prima adibita a stadio del gioco della palla col bracciale. Verrà affiancata dal Barbiere di Siviglia di Rossini e dalla Traviata di Verdi nello storico allestimento 'degli specchi'. Sarà '100 x100 Sferisterio' il titolo del festival, hanno annunciato il sovrintendente Luciano Messi, il sindaco di Macerata Romano Carancini, la direttrice artistica Barbara Minghetti e il direttore Musicale Francesco Lanzillotta, per evocare nella dicitura la volontà di riproporre opere simbolo della sua tradizione e il profondo legame instaurato nel corso del tempo col territorio. In attesa delle celebrazioni, Minghetti ha lanciato una campagna di avvicinamento all'evento invitando tutti a scrivere e a mandare ricordi e foto sul festival che verranno pubblicati sulla pagina Facebook dell'Arena, mentre per i cast, saranno abbinati talenti internazionali a nuove promesse. (ANSA).