Teatro, torna Teatri Antichi Uniti in 15 siti storici

(ANSA) - ANCONA, 30 GIU - Torna dal 15 luglio al 24 agosto la rassegna Teatri Antichi Uniti (Tau) in teatri e siti archeologici delle Marche, che comprende quest'anno 29 appuntamenti in 15 Comuni. Presentata oggi dal presidente e dal direttore dell'Amat Gino Troli e Gilberto Santini che l'hanno lanciata 22 anni fa per valorizzare le aree archeologiche delle Marche con spettacoli scritti per quegli spazi, la rassegna si è allargata nel tempo anche a luoghi storici di epoche posteriori, abbinando le migliori esperienze nazionali ai lavori di artisti marchigiani. I Teatri Romani di Falerone e Ascoli, le aree archeologiche di Santa Maria in Portuno di Corinaldo, Cupra Marittima e La Cuma di Monte Rinaldo, Parchi Archeologico di San Severino Marche e di Urbisaglia, ma anche l'ottocentesco Teatro Gentile di Fabriano e l'ex Chiesa di S.Francesco a Fano le location di quest'anno. In cartellone grandi nomi come Elisabetta Pozzi, Marisa Laurito, Maddalena Crippa, Massimo Venturiello, Luca Violini e il suo radioteatro, ma spazio anche ai talenti marchigiani. (ANSA).