Sindaco S.Benedetto, test sierologici per turisti

"Molti albergatori chiedono di poter offrire ai turisti, ovviamente su base volontaria, l'opportunità di essere sottoposti a test sierologici a tutela della sicurezza e tranquillità di tutti. Valutiamo questa opportunità". Lo chiede il sindaco di San Benedetto del Tronto, Pasqualino Piunti, in una lettera al presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli.

"La stagione turistica sta decollando e in questo momento siamo impegnati ad offrire agli operatori del settore ogni tipo di supporto per garantire agli ospiti la migliore accoglienza possibile" spiega. Piunti ha avuto un confronto con il direttore dell'Area Vasta 5 Cesare Milani. "Mi ha assicurato massima disponibilità a valutare gli aspetti pratici del progetto. Ma è evidente che una direttiva può venire solo dalla Regione".

Piunti chiede a Ceriscioli di dare alle Av "la possibilità di offrire questo servizio che, in una stagione delicatissima come quella 2020, rappresenterebbe un elemento di garanzia di altissima qualità". (ANSA).