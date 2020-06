Coronavirus, 8 ricoverati Marche, nessuno a Torrette

(ANSA) - ANCONA, 30 GIU - Sono scesi a 8 nelle ultime 24ore, tutti in reparti non intensivi, i ricoverati per coronavirus nelle Marche,mentre restano 7 le persone ospiti di strutture territoriali. Non ci sono più malati covid all'ospedale di Torrette, mentre ne restano 6 a Macerata e 2 a Fermo. I dimessi/guariti salgono a 5.528, mentre i positivi in isolamento domiciliare scendono a 258. In calo anche le persone in quarantena per contatti con i contagiati: sono 531, di cui 26 operatori sanitari. (ANSA).