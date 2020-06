Conad: sit-in lavoratori Xpo in Regione, riconvocare tavolo

"Sollecitare la riconvocazione del tavolo regionale che stenta a partire". E' uno degli obiettivi della protesta in sit-in promossa dai sindacati con i 100 lavoratori del deposito Xpo di Osimo per il quale l'azienda ha deciso la chiusura dopo l'acquisizione di Auchan retail da Conad. Manifestazione con bandiere e striscioni: in uno I la scritta "Conad licenziamenti oltre le cose". Ieri, riferisce Selena Soleggiati (Fisascat Cisl) sulla Cig - c'è stato un minimo avanzamento da Xpo disponibile ad arrivare almeno ai primi mesi del 2021: ci consentirebbe di lavorare con un po' più di serenità".

I sindacati spingono per "un piano di ricollocazione serio" e non abbandono l'idea di poter recuperare la struttura per altre attività. "La Regione - dice Carlo Cotichelli (Filcams Cgil) - deve cambiare marcia sulla gestione di questa vertenza". Una delegazione di lavoratori e sindacati ha incontrato poi il presidente della Regione Luca Ceriscioli, l'assessore Loretta Bravi e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo. (ANSA).