Meteo: Marche,anche prossimi giorni temperature sui 30 gradi

Caldo su tutto il territorio marchigiano con temperature che hanno toccato pure i 35 gradi come nel caso di Pesaro. E per i prossimi giorni il cielo si manterrà bello e soleggiato con temperature che si confermeranno intorno ai 30 gradi. Il mare sara poco mosso, quasi calmo.

Emerge dai rilevamenti e dalle previsioni meteo del Centro funzionale multirischi. Ad Ancona oggi il termometro ha toccato i 33 gradi, come a Macerata, Fermo e Senigallia. A Osimo un grado in più: 34. (ANSA).