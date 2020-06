Droga: 35 gr cocaina in officina gommista, arrestato da Ps

Circa 35 grammi di cocaina, nascosti anche tra le pile di pneumatici accatastati, rinvenuti nell'officina di un gommista 36enne in attività da 15 anni nella zona commerciale di Ascoli Piceno. L'uomo è stato arrestato per detenzione a fine di spaccio dagli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Municipale di Ascoli che hanno compiuto indagini e ricerche anche con il cane anti-droga Ila, femmina di pastore tedesco, in forza ai vigili ascolani. I poliziotti stavano da tempo monitorando il 36enne: era stato notato un via vai di persone che si fermavano in officina pochi minuti, senza cambiare le gomme ma scambiandosi qualcosa tra le mani. Il cane Ila ha scovato la cocaina avvolta in cellophane dentro guanti in lattice, in un mobile porta medicinali, tra pile di pneumautici e in un cestino dei rifiuti. In un anfratto del bagno c'erano anche un bilancino di precisione e un frullatore, che presumibilmente servivano per miscelare e preparare le dosi. I 35 gr di cocaina, sequestrati, potevano fruttare sul mercato circa 4mila euro. (ANSA).