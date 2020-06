Fase 3: Ricci, buona prima per isole pedonali viale Trieste

"Buona la prima. Molto apprezzati gli allestimenti e l'avvio della nuova zona pedonale in viale Trieste. Più spazio, più sicurezza, più colori e non finisce qui". Soddisfatto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che in merito alla prima isola pedonale in viale Trieste compresa tra viale Marconi e via Pola, spiega su Facebook spiega: "in arrivo ancora arredi che saranno installati, completando l'opera entro metà della prossima settimana. I cambiamenti spaventano spesso, ma credo sia un dovere provarci sempre". "Domani - aggiunge - si inizierà anche con il secondo tratto tra viale Zara e via Ninchi". (ANSA).