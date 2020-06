Sanità: volo notturno h24 S. Severino, Camerino e Civitanova

Inaugurate, con tre cerimonie serali, le elisuperfici abilitate al volo notturno presso le strutture ospedaliere dell'Area Vasta 3. Dalle 21 alle 24 ieri, il presidente Luca Ceriscioli ha partecipato agli eventi programmati presso gli Ospedali di San Severino Marche, Camerino e Civitanova Marche. Erano presenti l'assessore regionale Angelo Sciapichetti, i consiglierI regionale Francesco Micucci, Sandro Bisonni, il direttore dell'Area Vasta 3 Alessandro Maccioni. In totale sono stati investiti 147,5 mila euro, di cui oltre 65 mila provenienti dagli Sms solidali (donazioni pro terremoto).

Il piano regionale di rafforzamento di queste infrastrutture, per garantire una capillare operatività del sistema sanitario e di protezione civile, prevede attualmente investimenti per 44 elisuperici h24: in parte realizzate, alcune in corso, altre in programmazione. "Queste installazioni rientrano nell'ambito di un progetto complessivo che mira a tutelare le comunità e a rafforzare i servizi alla persona - ha commentato Ceriscioli" (ANSA).