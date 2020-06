Salvini, situazione Hotel House nettamente migliorata

(ANSA) - PORTO RECANATI, 27 GIU - E' una "situazione nettamente migliorata" quella che il leader della Lega Matteo Salvini ha trovato nel grattacielo multietnico Hotel House di Porto Recanati, una delle tappe del suo tour di oggi nelle Marche che proseguirà ad Ancona e Fano. "Da 4mila occupanti a 1.300. Prima c'erano centinaia di spacciatori, ora al massimo una ventina", ha spiegato. Salvini si è intrattenuto nella portineria dello stabile dove sono in corso tamponi a tappeto per un cluster di coronavirus con 17 casi finora accertati. Il leader della Lega ha 'rivendicato' di aver sollevato la questione dell'Hotel House con vari esposti: "insistendo, abbiamo ottenuto un miglioramento". "Su 480 appartamenti ce ne sono un centinaio in asta. La prossima Regione Marche potrebbe rilevarne una parte, risistemarli e trasformarli in edilizia popolare con un doppio risultato: risanare l'Hotel House e recuperare soldi, circa 1,5 mln euro". (ANSA).