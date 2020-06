"Qurantena enigmistica" su muri di Jesi

E' diventato un fenomeno virale il manifesto 70X100 della "Quarantena Enigmistica", un cruciverbone a tema lockdown per "risate a denti stretti" che il giornalista e creativo di Chiaravalle Matteo Belluti, con il collettivo di artisti "Nerto", ha prodotto per il progetto City Post, iniziativa di pubbliche affissioni di manifesti artistici a Jesi (Ancona). Nei giorni della fase 2, il poster delle 'parole crociate sanificate' è stato affisso anche a Senigallia, Chiaravalle, Castelferretti e Ancona. In bella mostra e al centro del maxi cruciverba, c'è la foto del dott. Roberto Burioni, una striscia di bianchetto ne travisa parzialmente il volto; i passanti sono invitati a scoprirne l'identità, suggerendo - al 67 orizzontale - la definizione "il leader di The Virologi". La divertente iniziativa è stata apprezzata dallo stesso Burioni, che ha chiesto agli organizzatori di averne una copia per il suo ufficio, mentre la redazione della Settimana Enigmistica ne ha voluta una per l'archivio.