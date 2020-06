Crollo in falesia area interdetta spiaggia libera San Michele

(ANSA) - SIROLO, 27 GIU - Altro crollo di materiale roccioso dalla falesia nella spiaggia di San Michele a Sirolo: è accaduto verso le 13.20 in un tratto di spiaggia libera e ha interessato l'area interdetta segnalata da una corda. Il boato del materiale caduto, che ha causato una nuvola di polvere, si è sentito in tutta la spiaggia. Nella zona vicina a quella interessata dal crollo, ma opportunamente fuori dalla delimitazione di sicurezza, c'erano, con teli e ombrelloni, dei bagnanti che sono scappati e poi ritornati solo per riprendere le loro cose. I bagnini li hanno fatti posizionare più lontano da quell'area. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. (ANSA).