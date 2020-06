Turismo, Nibali testimonial Marche bike e outdoor fino 2022

(ANSA) - ANCONA, 26 GIU - Si rinnova la collaborazione tra la Regione Marche e Vincenzo Nibali, testimonial per il turismo outdoor e bike: il campione di ciclismo ha sottoscritto oggi un un accordo precontrattuale con il quale, dopo il biennio in corso (luglio 2019-giugno 2021) si legherà alle Marche per un terzo anno (dal primo luglio 2021 al 30 giugno 2022), grazie all'intervento della Camera di Commercio che affiancherà l'impegno della Regione. Le Marche offrono strutture idonee, con servizi moderni ed efficienti, in previsione c'è una rete di ciclovie con circa 900 km di percorsi attrezzati. La campagna promozionale, andata in onda a più riprese nelle fasce di massimo ascolto della Rai e, per lunghi periodi, su Radio Rai, ha prodotto ottimi risultati ed è stata accolta molto positivamente dalla critica e dagli spettatori: "è stata un'esperienza bella, gratificante anche per la mia immagine e mi ha dato una grande visibilità. Le Marche sono state brave a realizzare questa campagna e promuovere l'uso della bici" ha detto Nibali. (ANSA).