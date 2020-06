Festival Cinematica riparte da 26/6 al 5/7 a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 25 GIU - Bloccato dal lockdown ai nastri di partenza, il Festival Cinematica dedicato all'immagine in movimento torna ad Ancona con due incontri on line e quattro eventi dal vivo dal 26 giugno al 5 luglio, rimodulati sulle norme di sicurezza post pandemia. Illustrata oggi dalla direttrice artistica Simona Lisi e intitolata Fantasmagorie, la kermesse comprende incontri via facebook con l'artista di effetti speciali Leonardo Cruciano, art director di Makinarium e con lo storico fotografo di cinema (da Suspiria a Professione reporter) Luciano Tovoli. Alla Pinacoteca Podesti 'Trompe-l'oeil e altre visioni' con le macchine-scultura di Virgilio Villoresi, geniale e prolifico animatore italiano, alla Mole Vanvitelliana proiezione del film dell'artista visivo Cosimo Terlizzi 'Dentro di te c'è la terra'. E sempre alla Mole lo spettacolo 'Lingua ignota', incentrato sul pensiero di Ildegarda di Bingen. Il 5 luglio gran finale alla Mole con le premiazioni di Cinematica Videodance Competition. (ANSA).