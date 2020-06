Coronavirus: Marche, tre morti riclassificati come non Covid

Non sono ascrivibili al coronavirus tre decessi in precedenza invece inclusi nell'elenco ufficiale di morti correlate al Covid-19: dunque il bilancio delle vittime passa da 994 a 991; nelle ultime 24ore non sono stati segnalati decessi collegati al coronavirus nelle Marche. Lo fa sapere il Gores. Nell'ambito dell'emergenza Covid, dunque, al momento le Marche contano 593 decessi di uomini e 398 di donne: 525 morti in provincia di Pesaro Urbino, 214 ad Ancona, 166 a Macerata, 65 a Fermo, 13 ad Ascoli Piceno e otto provenienti da fuori regione. (ANSA).