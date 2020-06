Aeroporti: Marche, pronto bando triennale per nuove rotte

(ANSA) - ANCONA, 25 GIU - È pronto e sarà pubblicato nei prossimi giorni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il bando pubblico della Regione Marche per l'assegnazione di aiuti a compagnie aeree che intendano avviare nuove rotte di collegamento con l'Aeroporto delle Marche, sia a fini turistici, sia a fini di servizio degli abitanti della Regione. Previsto un investimento di 13,5 milioni di euro suddiviso in tre anni: 1,5 milioni nel 2020, 6 milioni nel 2021 e 6 milioni nel 2022. Le rotte individuate dalla Regione Marche per l'attivazione dei voli coprono l'intero sistema europeo delle rotte disponibili e nello specifico sono: Roma Fiumicino, Milano Linate, Milano Malpensa, altri aeroporti italiani, Gran Bretagna/Irlanda, Nord Europa (Finlandia, Norvegia, Svezia, Olanda, Danimarca, Germania), Europa Occidentale (Francia, Svizzera, Spagna, Portogallo), Europa orientale (Bulgaria, Ungheria, Romania, Polonia), Balcani, altre rotte all'interno dello spazio aereo comune europeo. (ANSA).