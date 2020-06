Incendi: fiamme in centro direzionale, ventina evacuati

(ANSA) - ANCONA, 24 GIU - Evacuata una ventina di persone dal centro direzionale di via Abbagnano, zona borgo Molino di Senigallia, dove sono ospitati uffici, studi, negozi, a causa di un violento incendio che si è sviluppato intorno alle 12.45. Le fiamme sembrano essere partite dal tetto del capannone dove erano in corso lavori di manutenzione; si sono velocemente estese anche ai locali di uno studio di ingegneri al secondo piano. L'allarme è stato dato da alcuni impiegati che sono intervenuti con gli estintori in attesa dei vigili del fuoco, giunti sul posto in pochissimo tempo. L'incendio è stato limitato ad alcuni locali grazie all'intervento massiccio degli uomini del 115: tre le squadre, da Senigallia e Ancona, impegnate per domare il rogo che ha distrutto una porzione di edificio. L'evacuazione della ventina di prrsenti è stata eseguita grazie anche alla collaborazione dei carabinieri e della polizia locale. L'intervento è ancora in atto. Le fiamme non hanno provocato feriti o intossicati. (ANSA).