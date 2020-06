Fase 3: addetti mense senza stipendio,250 a sit-in ad Ancona

"Visibili per i doveri, invisibili per i diritti", "Anche noi siamo la scuola! Vogliamo gli stessi diritti del personale scolastico". Sono alcuni slogan scritti sui cartelli esposti da circa 250 lavoratori di mense scolastiche e aziendali delle Marche, rimasti senza stipendio e prospettive dopo l'emergenza covid: hanno manifestato ad Ancona, con bandiere, cartelli e striscioni, davanti alla Prefettura.

Durante la protesta, promossa da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, alcuni partecipanti hanno indossato cappucci di carta per rappresentare l'invisibilità della categoria.

I sindacati denunciano la situazione economica esasperata per circa 3mila lavoratori nelle Marche del settore; parlano di "atteggiamento irresponsabile di molte aziende di servizi in appalto che non hanno anticipato gli importi degli ammortizzatori sociali venendo meno al loro ruolo sociale e ponendo i dipendenti in condizioni di grande difficoltà". Dopo la manifestazione una delegazione di lavoratori e sindacalisti è stata ricevuta in Prefettura. (ANSA).