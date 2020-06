Coronavirus: Marche,numero ricoveri resta 11, 5.314 guariti

E' rimasto invariato nelle Marche nelle ultime 24ore il numero di persone ricoverate in ospedale per coronavirus (11): ce ne sono sette in reparti non intensivi, due in semintensiva, due in area post acuti e nessuno in terapia intensiva. In caso invece gli ospiti di strutture territoriali (da 38 a 18). Cresce ancora il numero di guariti nelle Marche (da 5.288 a 5.314) mentre diminuisce quello dei positivi in isolamento domiciliare (da 482 a 459). Le persone in isolamento domiciliare per meri contatti con contagiati sono 748 (di cui 194 con sintomi) tra cui 50 operatori sanitari. (ANSA).