Comuni: Ancona, concorsi per assumere 22 dipendenti

Concorsi per l'assunzione di 22 persone al Comune di Ancona. Lo fa sapere l'ufficio personale dell'amministrazione: "è stata richiesta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvio relativo ai seguenti concorsi per esami: per la copertura di 8 posti di istruttore amministrativo cat. C /1 full time a tempo indeterminato; per esami per la copertura di 14 posti di funzionario amministrativo cat. D /1 full time a tempo indeterminato. Sull'Albo Pretorio del Comune è stata pubblicata la sola determina di approvazione del bando,con relativo schema di avviso, non valido ai fini dell' invio delle domande. L'amministrazione dunque prega "di non inviare le domande prima della pubblicazione dell'Avviso sulla Gazzetta Ufficiale perché prima di tale data non verranno prese in considerazione". I termini per la presentazione della domande saranno comunicati successivamente dall'Amministrazione. (ANSA).