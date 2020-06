Fumetti: i Monti Sibillini su Topolino

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 23 GIU - La scuola media Curzi di San Benedetto del Tronto ha vinto il premio nazionale Fai, facendo così diventare Monti Sibillini protagonisti di una storia a fumetti su Topolino. Un successo senza precedenti quello ottenuto dalla classe I C dell'istituto sambenedettese, diretto da Laura D'Ignazi, che ha sbancato il concorso nazionale promosso dal Fondo Ambiente Italiano su "Il paesaggio dell'Alpe", dedicato quest'anno alle catene montuose dal nord al sud d'Italia. Oltre 10mila gli studenti che hanno partecipato. I ragazzi della Curzi hanno incentrato il loro lavoro su una gita alla scoperta del Monte Sibilla, una delle più affascinanti aree interne del territorio, mettendone in risalto le bellezze antropiche e paesaggistiche, le attività tradizionali e i prodotti tipici. Un percorso iniziato in classe e proseguito nonostante il lockdown, sfruttando le lezioni e i momenti di incontro on line con l'insegnante Catia Cichetti. Il progetto "In gita sui Monti Sibillini- sulla montagna magica" è visibile sul sito del Fai. (ANSA).