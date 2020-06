Coronavirus: Marche, un positivo in 24ore, nessuno all'Hotel House

Nelle ultime 24ore nelle Marche riscontrato un caso di positività al coronavirus, in provincia di Pesaro Urbino, su 517 tamponi del percorso nuove diagnosi.

Nessun contagio invece tra i sei campioni analizzati nel percorso per il 'cluster' Hotel House di Porto Recanati che finora aveva rilevato dieci persone positive al Covid-19. Lo fa sapere il Gores. In tutto nell'ultima giornata sono stati analizzati 840 tamponi: 517 nuove diagnosi, 317 nel percorso guariti e sei per l'Hotel House. Complessivamente finora sono 6.770 i positivi da inizio emergenza nelle Marche su 78.206 tamponi di nuove diagnosi. (ANSA).