Tamponamento tra mezzi pesanti in A14 tra Ancona Sud e Loreto

(ANSA) - ANCONA, 22 GIU - Tamponamento tra mezzi pesanti sull'autostrada A14 al km 232 tra i caselli di Ancona sud e Loreto: verso le 13.15, per cause in fase di accertamento un autocarro ha tamponato un'altro veicolo pesante. Sul posto la Squadra di Ancona di vigili del fuoco con un'autobotte, un mezzo 4x4 e l'Autogrù, coadiuvata dalla squadra di Osimo con un'altra autobotte: i pompieri hanno collaborato con i sanitari del 118 per estrarre uno degli autisti, rimasto incastrato nella cabina.

Un'eliambulanza ha trasportato il ferito all'ospedale di Torrette (Ancona). La polizia stradale sta effettuando i rilievi del caso mentre i vigili si stanno adoperando per la messa in sicurezza della zona dell'intervento. Al momento l'intervento è ancora in atto e la circolazione avviene su una sola corsia.

