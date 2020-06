Regionali: Acquaroli, ancora più responsabilizzato

(ANSA) - ANCONA, 22 GIU - "Sollevato? Piuttosto mi sento ancora più responsabilizzato". Lo dice all'ANSA Francesco Aquaroli, deputato di Fdi, indicato come candidato presidente della Regione Marche per il centrodestra nell'accordo raggiunto dai leader nazionali, dopo mesi di incertezza. Giorgia Meloni aveva indicato il suo nome, già lo scorso novembre, e ha continuato a sostenerlo senza cedimenti. "Ringrazio tutti i leader nazionali, che mi hanno dato fiducia - sottolinea Acquaroli -, ma anche tutti coloro i cui nomi sono circolati come alternativa, sono tutte persone di grande valore".

Quarantacinque anni, consigliere regionale del Pdl e poi di Fratelli d'Italia dal 2010 al 2014 e in seguito sindaco della sua città, Potenza Picena (Macerata) fino all'elezione alla Camera nel 2018, Acquaroli non si sente neppure nello stato d'animo di festeggiare: "ho già la testa proiettata sul lavoro da fare. Bisogna liberare le Marche dal sistema politico del centrosinistra". (ANSA).