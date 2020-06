Mastrovincenzo, nessuna prorogatio, piene funzioni

(ANSA) - ANCONA, 22 GIU - La legislatura regionale è stata prolungata per l'emergenza coronavirus, ma il presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo non si sente "in regime di prorogatio. Anzi - dice all'ANSA -, siamo nel pieno delle nostre funzioni. Se si fosse votato a luglio, oggi saremmo in ordinaria amministrazione e non avremmo potuto varare tutte le iniziative adottate per fronteggiare le ricadute economiche della pandemia". A cinque anni esatti dall'insediameno dell'Assemblea legislativa, con l'elezione del presidente e dell'Ufficio di presidenza e la presentazione della nuova Giunta, Mastrovincenzo traccia un bilancio "positivo su tutti i fronti", con "208 leggi approvate, il 92% degli atti ispettivi e di indirizzo trattati, risparmi per 4,4 milioni di euro sulle spese dell'Assemblea". Tra i provvedimenti più importanti della legislatura la legge sulla vita indipendente, che ha "sestuplicato le risorse a disposizione e dato condizioni di vita migliore a oltre 300 persone disabili". (ANSA).