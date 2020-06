Coronavirus: Marche, 13 ricoverati, 5.275 guariti

E' un quadro sostanzialmente stazionario quello delle ultime 24ore per i ricoveri negli ospedali marchigiani per coronavirus: passano da 14 a 13 (un paziente in meno nell'area post-acuti). Invariata la situazione per il resto: nessun degente in terapia intensiva, due in semi-intensiva e nove in reparti non intensivi; restano 37 gli ospiti di strutture territoriali. In sensibile aumento invece il trend dei guariti/dimessi (da 5.247 a 5.275) mentre cala il numero di persone positive in isolamento domiciliare (da 513 a 489). Sono invece 712 le persone isolate in casa dopo contatti con contagiati (191 con sintomi) tra cui 57 operatori sanitari.

Nelle Marche finora sono stati 994 i decessi correlati al Covid-19, 6.674 casi di contagio e 35.707 persone che hanno trascorso in casa un pariodo di 'quarantena'. (ANSA).