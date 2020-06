Comunali: scritte offensive contro Volpini a Senigallia

Insulti contro Fabrizio Volpini, candidato del centrosinistra a sindaco di Senigallia. Sono apparse nel fine settimana altre tre scritte con vernice rossa dopo altri episodi avvenuti una decina di giorni fa. Una delle scritte offensiva è stata realizzata in via Rossini: dietro al chiosco per la vendita di ortofrutta sono comparse le parole "Volpini Kodardo"; poco distante, ignoti hanno vergato un insulto ben più grave con stesse modalità. La terza scritta è stata disegnata in via Campo Boario su manifesti elettorali affissi prima dello stop causa covid.

"La tempistica delle scritte - spiega Volpini, medico e presidente della Commissione regionale sanità - coincide con la riapertura della campagna elettorale, quindi penso siano legate a questioni politiche e non alla professione di medico. Vorrei però ricordare che sono stato in prima linea con i pazienti contagiati dal coronavirus...". Solidarietà bipartisan a Volpini è stata espressa da molti esponenti del mondo politico regionale. (ANSA).