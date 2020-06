Turista in bici contro autobus, è grave

(ANSA) - ANCONA, 21 GIU - Una turista veneta di 32anni è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona dopo essere finita contro un autobus di linea, mentre era in sella ad una bicicletta lungo la strada in discesa che che porta alla baia di Portonovo. Al fatto ha assistito una sua amica che è in vacanza con lei. L'autobus stava salendo in un tratto dove ci sono molte curve cieche e non avrebbe fatto in tempo a schivarla. I primi soccorsi sono stati prestati dalla Croce Gialla di Camerano. Sul posto anche la polizia locale per ricostruore la dinamica dell'incidente. La 32enne è in prognosi riservata. (ANSA).