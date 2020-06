Tornano i turisti a Ascoli Piceno

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 21 GIU - Complice la bella giornata di sole, appena appannata da un acquazzone nel primo pomeriggio, sono stati tanti i turisti che oggi hanno affollato il centro storico di Ascoli Piceno dove è in corso l'edizione mensile del Mercatino dell'Antiquariato, la prima dopo lo stop dovuto al coronavirus, con uno spazio dedicato ai bambini. "Finalmente sono tornati turisti e visitatori nella nostra città ed è un grandissimo piacere accogliere i primi gruppi sotto le Cento Torri. Ascoli non si arrende" ha commentato il sindaco Marco Fioravanti. La stagione turistica ascolana è ripartita anche con "Ascoli Explorer", trenino turistico del Gruppo Giocamondo, all'insegna del massimo rigore nelle procedure per il rispetto delle prescrizioni legate all'emergenza Covid 19. Il percorso, spiegato in 8 lingue, esce anche dal centro storico. (ANSA).