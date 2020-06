Legnini da nonna Peppina, 'la ricostruzione si farà'

(ANSA) - FIASTRA (MACERATA), 21 GIU - "Sono qui per dire a nonna Peppina che la ricostruzione si farà". Lo ha detto il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma Giovanni Legnini, che oggi ha fatto visita a Giuseppa Fattori, 97 anni, di Fiastra (Macerata), simbolo della resilienza delle popolazioni colpite dal terremoto del 2016. "Ricostruire è un dovere per la Repubblica, le istituzioni locali e per gli attori primari della ricostruzione", ha aggiunto Legnini. Che si è soffermato a parlare con Peppina, incoraggiandola a non perdere la speranza di rivedere la sua casa ricostruita, dopo che è stata demolita. Nonna Peppina vive ancora nella casetta di legno nella frazione di Moreggini, ritenuta un abuso edilizio e sequestrata dalla magistratura, tanto che l'anziana aveva dovuto lasciarla e trasferirsi lontano dalla sua terra. Poi è tornata e ora attende di tornare nella sua casa, "ma sarà difficile che la rivedrò ricostruita", ha raccontato la nonna all'ANSA mentre stava attendendo il commissario seduta sul patio della casetta.". (ANSA).