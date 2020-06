Florez, Mariotti e Magnini tra testimonial Pesaro

(ANSA) - PESARO, 21 GIU - Il tenore Juan Diego Flórez, il baritono Nicola Alaimo, il direttore d'orchestra Michele Mariotti, il pianista Matthew Lee e i campioni dello sport Filippo Magnini, Massimo Ambrosini, Carolina Costagrande e Raffaella Manieri. Sono i protagonisti, pesaresi di origine o di adozione, della campagna turistica per l'estate "Pesaro, i tuoi spazi", otto testimonial d'eccellenza e ambasciatori del territorio. "Lo sport e la musica al centro della ripartenza di Pesaro e della sua rinascita verso un'estate da vivere" dice il vice sindaco e assessore a Cultura e Turismo Daniele Vimini. La campagna promuove le opportunità offerte dalla città: dai grandi eventi, come Popsophia, Mostra del Nuovo Cinema, Rof , ai grandi spazi, con 738 ettari di parchi attrezzati, 52.800 mq di piazze e aree pedonali, 1.584 ettari del Parco San Bartolo, 90 chilometri di piste ciclabili, 2.870 metri lineari di spiagge libere, 1.710 metri lineari di spiagge in appalto, oltre a ville e palazzi storici. (ANSA).