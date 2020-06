Coronavirus, 14 ricoverati, dimessi/guariti sono 5.247

(ANSA) - ANCONA, 21 GIU - Sono ora 14, uno più del giorno precedente, i ricoverati per coronavirus nelle Marche. Lo rende noto il Gores con il consueto aggiornamento delle ultime 24 ore.

Su un totale di 6.768 casi positivi registrati da inizio emergenza, i dimessi/guariti sono 5.247 (12 più del giorno precedente, il numero dei deceduti è fermo da qualche giorno a 994. Dei 14 ricoverati, 2 sono in subintensiva, 9 non in terapia intensiva, 3 in area post acuzie. Ci sono poi 37 ospiti in strutture territoriali e 513 persone positive in isolamento domiciliare. Infine ci sono 753 persone in quarantena (tra cui 60 operatori sanitari) perchè venute in contatto con i contagiati. (ANSA).