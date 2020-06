Fase 3: primo matrimonio a Rocca dei Borgia a Camerino

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 20 GIU - Primo matrimonio alla Rocca dei Borgia a Camerino, monumento storico e giardino pubblico che il Comune ha deciso di concedere come location per cerimonie civili. Il sindaco Sandro Sborgia ha unito civilmente Giovanni Falaschi e Claudia Grassi, celebrando così le prime nozze post Covid.

"Non nascondo la gioia e l'emozione che ho provato nel celebrare il matrimonio dei due giovani sposi - ha detto il sindaco -. Con questo primo matrimonio in un luogo così simbolico per Camerino, riprende vita la città attraverso l'esposizione di uno dei posti più belli e suggestivi non solo della città, ma di tutto l'entroterra". (ANSA).