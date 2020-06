Fase 3: Ceriscioli, ripartire senza paura

(ANSA) - URBANIA (PESARO URBINO), 20 GIU - "Abbiamo capito il valore che ha in questo momento aprire, restituire, dare opportunità: è quella voglia di ripartenza che va interpretata attraverso l'offerta di mostre, di esperienze, di attività culturali, di tutto quello che possiamo mettere in campo perché siamo convinti del valore di queste scelte". Così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, intervenuto ad Urbania all'inaugurazione della mostra "I tesori di Santa Chiara - la Chiesa di Urbania e il suo cantiere", una raccolta di preziosi dipinti, antichi documenti, arredi lignei, libri e reliquiari, alcuni dei quali in mostra per la prima volta dall'inizio dei lavori di restauro della chiesa di Santa Chiara e del Monastero delle Clarisse. "Dobbiamo recuperare fiducia - ha aggiunto - anche perché siamo ad un ottimo punto sotto il profilo sanitario: da due giorni non ci sono positivi nella nostra regione, oggi Marche Nord, l'ospedale di Pesaro, che è stato un po' il fulcro della fase pandemica, è diventato Covid free".

