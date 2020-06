Coronavirus, ospedale Marche Nord è covid free

(ANSA) - PESARO, 20 GIU - Marche Nord è ospedale Covid Free.

Oggi l'ultimo paziente, ricoverato nel reparto di malattie infettive, è risultato negativo al tampone. Lo rende noto l'azienda ospedaliera, che è stata in prima linea durante la pandemia. "Una giornata che aspettavamo - dice il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli -, la dobbiamo dedicare a tutti i medici, gli infermieri e operatori che hanno lavorato in queste lunghe e difficili settimane". Il primo caso di positività al coronavirus è stato accertato il 26 febbraio scorso: fino ad oggi Marche Nord ha ricoverato 920 pazienti, accolti nei reparti covid. "Una bella giornata per Marche Nord - secondo il direttore generale Maria Capalbo - e per tutti gli operatori sanitari che in questi mesi hanno lavorato con abnegazione per curare al meglio tutti i pazienti affetti da Covid -19. In questa fase delicatissima l'organizzazione continuerà a gestire tutti gli accessi come potenzialmente positivi. Continueremo a tenere alta l'attenzione e lavoreremo per farci trovare pronti ad ogni evenienza per l'autunno".

(ANSA).