Coronavirus, Marche, 13 ricoverati, 5.235 dimessi/guariti

(ANSA) - ANCONA, 20 GIU - Nelle Marche, nelle ultime 24ore, sono scesi a 13 i ricoverati per coronavirus, uno in meno rispetto al giorno precedente, mentre i dimessi guariti sono saliti a 5.235. Tre sono in area post acuzie, dieci non in terapia intensiva. Gli ospedali interessati sono quelli di Torrette di Ancona, Macerata, Fermo e Inrca di Fermo. Ci sono poi 37 ospiti di strutture territoriali, mentre i casi positivi in isolamento domiciliare sono 526. Sono 726 le persone in quarantena (tra cui 63 operatori sanitari) per essere venute in contatto con contagiati. Sono complessivamente 35.690 coloro che si sono sottoposti a quarantena dall'inizio dell'emergenza.

