Sanità: sit-in Medici in mobilitazione davanti a Regione

Seconda manifestazione dei Medici in Mobilitazione permanente davanti alla sede della Regione Marche, dove una delegazione di giovani medici ha espresso disappunto per l'attuale gestione da parte di Regione e Governo della questione borse di specializzazione. Il gruppo di Medici in Mobilitazione Permanente "è costituito in buona parte dai cosiddetti "camici grigi", medici abilitati che vivono la precarietà del territorio sempre alla rincorsa della scadenza del successivo bando trimestrale o semestrale, che non possono accedere a una scuola di specializzazione in quanto non sono presenti sufficienti borse per tutti".

I portavoce sono stati ricevuti dal Presidente della Regione Luca Ceriscioli e dai dirigenti della Sanità. "Le parole che ci ha rivolto il Presidente - ha detto un portavoce, Daniele Crescenzi - sono incoraggianti, abbiamo ricevuto feedback molto positivi, lasciano sperare in un maggiore impegno della Regione nel finanziamento di borse di specializzazione e valorizzazione della medicina generale e del territorio. (ANSA).