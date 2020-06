Regionali: Mangialardi, condizioni per recuperare e vincere

Per il centrosinistra ci sono le "condizioni per recuperare e vincere" le Regionali nelle Marche in autunno. Ne è convinto il candidato Maurizio Mangialardi, sindaco di Senigallia (Ancona) e presidente Anci Marche, che ha aperto alla Mole Vanvitelliana ad Ancona la campagna elettorale con le forze che appoggiano il suo progetto "#Insieme Marche": dal Pd ai Verdi, da Italia Viva ad Azione, fino a +Europa, Civici uniti per le Marche, Lista Centro, Demos, Partito Socialista Italiano, Art. 1, Le nostre Marche-Italia in Comune.

"Ci sono le condizioni - afferma - per dimostrare di avere la risposta per il contingente e una visione per il futuro". La coalizione, è il suo auspicio, potrebbe allargarsi ad altre forze come Le Marche ideali dell'ex rettore Sauro Longhi. "Ho avuto occasione di parlarci e di dirgli che siamo disponibili - conferma -, voleva costruire il centrosinistra, il centrosinistra è a posto però la porta è aperta a quel progetto e quella sensibilità, se vuole può contribuire al progetto del centrosinistra...". (ANSA).