Regionali: Acquaroli, far uscire Marche da isolamento

(ANSA) - PORTO SANT'ELPIDIO (FERMO), 19 GIU - "Dobbiamo far uscire le Marche dall'isolamento infrastrutturale, economico e geografico. Questa regione deve tornare ad avere una centralità rispetto alle dinamiche nazionali". A dirlo è Francesco Acquaroli, deputato Fdi e candidato 'in pectore' del centrodestra come presidente di Regione, a Porto Sant'Elpidio.

Alla domanda se sarà lui l'uomo a guidare la coalizione di centrodestra alle Regionali, risponde prudente: "C'è un tavolo nazionale in continuo aggiornamento. Dobbiamo restare tranquilli e convinti che la coalizione di centrodestra farà le scelte migliori ovunque si voti". "Se sono il candidato presidente migliore non sta a me dirlo - aggiunge -. Posso dire che penso di rappresentare un percorso che ha coinvolto gran parte del territorio marchigiano". (ANSA).